В Алтайском крае рассказали о важности курортного сбора для развития Белокурихи

В Управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края считают курортный сбор эффективной мерой для развития туристской инфраструктуры.

Правительство Алтайского края не планирует обращаться в федеральное правительство с просьбой исключить регион из участников эксперимента по взиманию курортного сбора. Об этом RT рассказали в региональном Управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

«Механизм курортного сбора позволяет муниципалитету получать необходимые финансовые ресурсы на сохранение, обновление и развитие существующей инфраструктуры Белокурихи (курорт, на котором в Алтайском крае взимается курортный сбор. — RT) и является дополнительным стимулом для действующих на территории курорта санаториев и гостиничных комплексов в части развития и расширения лечебно-оздоровительных и туристических услуг», — рассказали в региональном ведомстве.

Там также уточнили, что в международной практике курортные или туристические сборы являются распространённой формой привлечения средств отдыхающих в части сохранения и совершенствования курортной инфраструктуры.

Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края.