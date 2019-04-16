В Алтайском крае рассказали о важности курортного сбора для развития Белокурихи

Короткая ссылка
Александра Рыкова
В Управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края считают курортный сбор эффективной мерой для развития туристской инфраструктуры.
В Алтайском крае рассказали о важности курортного сбора для развития Белокурихи
  • Барнаул / © wikipedia.org

Правительство Алтайского края не планирует обращаться в федеральное правительство с просьбой исключить регион из участников эксперимента по взиманию курортного сбора. Об этом RT рассказали в региональном Управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

«Механизм курортного сбора позволяет муниципалитету получать необходимые финансовые ресурсы на сохранение, обновление и развитие существующей инфраструктуры Белокурихи (курорт, на котором в Алтайском крае взимается курортный сбор. — RT) и является дополнительным стимулом для действующих на территории курорта санаториев и гостиничных комплексов в части развития и расширения лечебно-оздоровительных и туристических услуг», — рассказали в региональном ведомстве.

Там также уточнили, что в международной практике курортные или туристические сборы являются распространённой формой привлечения средств отдыхающих в части сохранения и совершенствования курортной инфраструктуры.

Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить