СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Пресс-служба УВД на Московском метрополитене рассказала «Известиям», на каких станциях метро чаще всего совершаются преступления.

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.

Также в ведомстве указали, что, если говорить о ветках метрополитена, то больше всего преступлений было зафиксировано на зелёной, коричневой, синей и фиолетовой линиях.

Вместе с этим уточняется, что за последние пять лет количество совершённых преступлений в метро сократилось в два раза: ещё в 2014 году их было 2633, а по итогам 2018 года отмечено только 1175 случаев нарушения закона.

Ранее НСН сообщала, что Большую кольцевую линию метро Москвы планируют замкнуть к 2023 году.