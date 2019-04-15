В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека. Об этом информирует РИА Новости.

РИА Новости

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, три человека пострадали», — заявил сотрудник пресс-службы. Он добавил, что сотрудники госавтоинспекции на месте аварии устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее источник сообщал о десяти пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса со стеной на улице Молдагуловой на востоке Москвы. В феврале портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре проводят проверку по факту ДТП с семью пострадавшими.