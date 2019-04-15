В Адыгее рассказали о поддержке семей в 2019 году

В Адыгее планируется выдать 339 сертификатов на улучшение жилищных условий семьям в 2019 году, сообщает портал «Юга.ру».

Глава республики Мурат Кумпилов вручил такие документы первым девяти семьям.

«Хочу заверить вас, что мы и дальше будем прилагать максимальные усилия для того, чтобы в Адыгее ещё не одна семья смогла перешагнуть порог своего дома, приобретённого по программам поддержки молодых семей», — заявил он.

По его словам, в этом году на улучшение жилищных условий молодых семей должны направить более 240 млн рублей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске рассказали о темпах ввода жилья в 2018 году.