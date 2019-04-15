Покалеченная мужем Маргарита Шейкина напишет книгу «Живи без рук»

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Покалеченная мужем Маргарита Шейкина планирует написать книгу «Живи без рук», сообщает сайт «Москва 24».
Покалеченная мужем Маргарита Шейкина напишет книгу «Живи без рук»
  • © Маргарита Шейкина
  • vk.com

Жительнице Серпухова помогает мать — профессиональный журналист.

«Как преодолеть себя. Как жить после разных тяжёлых ситуаций. Меня об этом спрашивают многие. Опять же, про протезирование. И инвалидность тоже, там будет это затронуто. Ну и про домашнее насилие», — заявила Шейкина.

Она также отметила, что не изменит своё прошлое, поэтому нужно максимально изменять будущее.

Серпуховской суд Подмосковья приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачёва, который отрубил жене кисти рук топором из ревности.

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