В Подмосковье в результате пожара погибли двое детей

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Два ребёнка погибли в результате пожара, произошедшего в двухэтажном жилом доме в городе Серпухове Московской области.
В Подмосковье в результате пожара погибли двое детей
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МЧС России Фёдора Польшина. 

«В результате пожара в двухэтажном двухподъездном доме 161а на улице Центральной погибли два ребёнка, возраст уточняется», — заявил он.

В МЧС добавили, что во время пожара из здания были эвакуированы пять человек.

Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

Ранее портал «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.

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