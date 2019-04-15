В Подмосковье начался новый отбор в проект «Кадры будущего для регионов»

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В Московской области начался новый отбор в проект «Кадры будущего для регионов» на 2019/20 учебный год, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье начался новый отбор в проект «Кадры будущего для регионов»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

В соответствии с программой, 250 школьников пройдут отбор и обучение по различным направлениям.

«Основная задача проекта — сформировать из талантливых ребят региональные лидерские команды. С этой целью команды школьников будут продолжать разрабатывать и реализовывать свои проекты, направленные на развитие Подмосковья», — заявила министр образования региона Ольга Забралова.

По её словам, детям помогают наставники, которые курируют участников и способствуют эффективной реализации задуманного.

Ранее Newinform сообщал о конкурсе управленцев «Лидеры региона» в Липецкой области.

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