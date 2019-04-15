В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек
- РИА Новости
Авария произошла в Нефтяниках. Микроавтобус следовал по маршруту садоводческое некоммерческое товарищество «Ивушка» — посёлок Николаевка.
Предварительно установлено, что в него въехала иномарка Nissan. На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.
Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
В декабре 2018 года портал Nation News передавал, что в ДТП под Рязанью погибли четыре человека.