В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек

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В дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного микроавтобуса в Омской области пострадали семь пассажиров, сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек
  • РИА Новости

Авария произошла в Нефтяниках. Микроавтобус следовал по маршруту садоводческое некоммерческое товарищество «Ивушка» — посёлок Николаевка.

Предварительно установлено, что в него въехала иномарка Nissan. На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

В декабре 2018 года портал Nation News передавал, что в ДТП под Рязанью погибли четыре человека.

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