В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек

В дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного микроавтобуса в Омской области пострадали семь пассажиров, сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла в Нефтяниках. Микроавтобус следовал по маршруту садоводческое некоммерческое товарищество «Ивушка» — посёлок Николаевка.

Предварительно установлено, что в него въехала иномарка Nissan. На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

В декабре 2018 года портал Nation News передавал, что в ДТП под Рязанью погибли четыре человека.