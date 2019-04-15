Детсад эвакуировали в Екатеринбурге из-за задымления

Детский сад №299 эвакуировали в Екатеринбурге из-за задымления, сообщает URA.RU.

«Прибывшие пожарные провели поэтажное обследование здания и установили, что произошло короткое замыкание в помещении электрощитовой без последующего горения», — заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.

Сотрудники детсада самостоятельно эвакуировали 138 детей. На улицу также вышли 10 взрослых. В учреждение были направлены 32 человека личного состава противопожарной службы, а также восемь единиц спецтехники.

В январе Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.