Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках

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Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.
Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках
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«Если говорить о каких-то смешных случаях, забавных словах, то у нас в некоторых работах поймал Васька Пепел не леща, а клеща», — иронично отметил член экспертного совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

При этом он добавил, что затруднения также вызвали, например, слова «обаяние» и «земля» (не в контексте астрономии), сочетание «Василисин муж».

Некоторые участники акции посчитали, что события пьесы привели не к «трагической», а к «тропической» развязке.

В свою очередь, председатель экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарева указала, что многие ошиблись в написании слов «также» и «так же», некоторые вместо «обшит корабельным дубом» написали «облит карамельным дубом», а «Моцарт и Сальери» превратились в «Моцарта и Савелия».

Ранее сайт kp.ru передавал, что аэропорт Симферополь стал одной из площадок Тотального диктанта в Крыму.

Текст для акции 2019 года написал литературовед Павел Басинский.

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