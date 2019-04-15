Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках

Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.

«Если говорить о каких-то смешных случаях, забавных словах, то у нас в некоторых работах поймал Васька Пепел не леща, а клеща», — иронично отметил член экспертного совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

При этом он добавил, что затруднения также вызвали, например, слова «обаяние» и «земля» (не в контексте астрономии), сочетание «Василисин муж».

Некоторые участники акции посчитали, что события пьесы привели не к «трагической», а к «тропической» развязке.

В свою очередь, председатель экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарева указала, что многие ошиблись в написании слов «также» и «так же», некоторые вместо «обшит корабельным дубом» написали «облит карамельным дубом», а «Моцарт и Сальери» превратились в «Моцарта и Савелия».

Ранее сайт kp.ru передавал, что аэропорт Симферополь стал одной из площадок Тотального диктанта в Крыму.

Текст для акции 2019 года написал литературовед Павел Басинский.