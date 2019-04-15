РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

Российская компания РУСАЛ и американский холдинг Braidy Industries построят в штате Кентукки совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности США.

Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании.

«РУСАЛ и американский холдинг Braidy Industries Inc. объявляют о намерении создать совместный проект по производству продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде, штат Кентукки, США», — утверждается в сообщении.

Как отмечается, компании подписали эксклюзивный договор о намерениях, при этом остальная документация по проекту будет подписана во втором квартале 2019 года после окончательного согласования проекта.

Ожидается, что проектная мощность завода составит 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн готовой продукции холодного проката в год.



«В обмен на вложенные инвестиции РУСАЛ получит 40% долю нового завода. 60% будут принадлежать Braidy Industries», — отметили в российской компании.

Планируется, что выпускаемая продукция поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности США.

Поставка алюминия будет осуществляться РУСАЛом с Тайшетского алюминиевого завода в Сибири.

Новое российско-американское предприятие будет располагаться вблизи производителей автозапчастей, что позволит снизить затраты на транспортировку готовой продукции.

В российской компании подчеркнули, что новый проект усилит её присутствие на «стратегически важном рынке».

В конце января Министерство финансов США объявило о снятии санкций с российских компаний En+, РУСАЛ и «Евросибэнерго».