Чубайс сообщил об отсутствии планов по приватизации «Роснано»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» заявил об отсутствии планов по приватизации корпорации.

«Да видимо, нет», — цитирует Чубайса РИА Новости.

По его словам, в компании знают, как профессионально устроена индустрия, в которой она работает.

«В ней государственных управляющих компаний практически нет», — отметил он.

Ранее Чубайс заявил, что затраты государства на создание корпорации возвращены в размере 132,4 млрд рублей.

Также он рассказал, что задумывается об уходе на пенсию, однако ещё не решил, чем заниматься.