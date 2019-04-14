Чубайс сообщил об отсутствии планов по приватизации «Роснано»
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- РИА Новости
«Да видимо, нет», — цитирует Чубайса РИА Новости.
По его словам, в компании знают, как профессионально устроена индустрия, в которой она работает.
«В ней государственных управляющих компаний практически нет», — отметил он.
Ранее Чубайс заявил, что затраты государства на создание корпорации возвращены в размере 132,4 млрд рублей.
Также он рассказал, что задумывается об уходе на пенсию, однако ещё не решил, чем заниматься.