Названа вероятная причина пожара в парке «Лосиный Остров»
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«Мы предполагаем, что это поджог», — сообщил Сарафанов.
По его словам, на территории парка выполнялись работы по очистке от сухостоя и уничтоженных короедом деревьев. Отмечается, что деревья были распилены и складированы вдоль дороги для вывоза.
«Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли», — добавил директор парка.
Ранее стало известно, что в парке «Лосиный Остров» ликвидировали открытое горение.
В январе портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.