Названа вероятная причина пожара в парке «Лосиный Остров»

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Директор национального парка «Лосиный Остров» Игорь Сарафанов заявил, что вероятной причиной пожара в парке является поджог. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства природы России.
Названа вероятная причина пожара в парке «Лосиный Остров»
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«Мы предполагаем, что это поджог», — сообщил Сарафанов.

По его словам, на территории парка выполнялись работы по очистке от сухостоя и уничтоженных короедом деревьев. Отмечается, что деревья были распилены и складированы вдоль дороги для вывоза.

«Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли», — добавил директор парка.

Ранее стало известно, что в парке «Лосиный Остров» ликвидировали открытое горение.

В январе портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

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