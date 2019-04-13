В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
- ©goodrussianman / instagram.com
Как рассказал ТАСС Горшенин, в момент происшествия Пятницкий находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце. Возбуждено дело по статье УК России «Хулиганство». ГУ МВД России по Москве направило письмо в Общественную палату», — сказал он.
Горшенин также добавил, что полномочия Пятницкого как члена ОНК были приостановлены. Комиссии по этике теперь предстоит провести встречу, чтобы оценить его поступок.
Ранее глава ОНК заявил, что он узнал о произошедшем с Пятницким из СМИ.