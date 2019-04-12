В Москве благоустроят улицу Рождественку

В центре столицы благоустроят улицу Рождественку и несколько соседних переулков, сообщает сайт «Москва 24».

Работы начнутся в субботу, 13 апреля. Помимо Рождественки, это Сандуновский и Звонарский переулки. Позже благоустройство затронет Варсонофьевский, Большой, Малый и Нижний Кисельный переулки.

Общая площадь работ превысит 6 га.

Полностью перекрывать автомобильное движение не планируется. Возможно лишь временное перекрытие отдельных полос, передаёт портал мэра и правительства со ссылкой на департамент капитального ремонта.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.