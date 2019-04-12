Врио губернатора Оренбургской области потребовал решить вопрос с землёй для многодетных семей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер потребовал решить вопрос с землёй для многодетных семей, сообщает RIA56.

«Восьмой год действует областной закон. Но, судя по отзывам оренбуржцев, исполняется он с большим трудом. Проблемы комплексные: не строится инженерная инфраструктура, не хватает свободной земли в населённых пунктах — в местах проживания многодетных семей», — заявил он.

Глава региона поручил в двухнедельный срок разработать «дорожные карты» по каждому муниципалитету, где есть очерёдность на получение земли.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице заявили о более чем двукратном росте числа многодетных семей за восемь лет.