Врио губернатора Оренбургской области потребовал решить вопрос с землёй для многодетных семей

Короткая ссылка
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер потребовал решить вопрос с землёй для многодетных семей, сообщает RIA56.
Врио губернатора Оренбургской области потребовал решить вопрос с землёй для многодетных семей
  • © pixabay.com

«Восьмой год действует областной закон. Но, судя по отзывам оренбуржцев, исполняется он с большим трудом. Проблемы комплексные: не строится инженерная инфраструктура, не хватает свободной земли в населённых пунктах — в местах проживания многодетных семей», — заявил он.

Глава региона поручил в двухнедельный срок разработать «дорожные карты» по каждому муниципалитету, где есть очерёдность на получение земли.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице заявили о более чем двукратном росте числа многодетных семей за восемь лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить