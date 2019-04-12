В Ижевске вручили медали бывшим узникам фашистских лагерей

В Ижевске вручили медали «Непокорённые» 45 узникам фашистских лагерей, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Все мы испытываем гордость за победу в Великой Отечественной войне и чувство скорби за большие потери, понесённые нашим народом. Сейчас нам очень сложно представить, что перенесли участники тех событий. Но мы помним историю, помним о великом подвиге», — заявил глава аппарата администрации Ижевска Денис Логинов.

Он пожелал здоровья героям войны и их близким.

Медали получили жители города, которые в юном возрасте были узниками концлагерей.

Ранее историк, старший научный сотрудник музея «Прорыв блокады Ленинграда» Олег Суходымцев в беседе с Nation News прокомментировал решение Минобороны рассекретить архивные документы к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.