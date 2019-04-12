Дом отдыха «Ватутинки» эвакуировали в Новой Москве после сообщения о минировании
- РИА Новости
«Сообщение с угрозой взрыва поступило на почту администрации оздоровительного комплекса «Ватутинки» по адресу: поселение Десёновское, улица Чароитовая, владение 5, строение 1», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что из здания были выведены 244 человека, в том числе 23 ребёнка.
Сотрудники компетентных органов проводят проверку помещений санатория.
Ранее портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС России передавал, что из двух развивающих центров, расположенных в многоэтажном доме в Краснодаре, эвакуировали 65 детей.