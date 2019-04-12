Дом отдыха «Ватутинки» эвакуировали в Новой Москве после сообщения о минировании

Более 250 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса «Ватутинки» в Новой Москве после сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

РИА Новости

«Сообщение с угрозой взрыва поступило на почту администрации оздоровительного комплекса «Ватутинки» по адресу: поселение Десёновское, улица Чароитовая, владение 5, строение 1», — уточнил собеседник агентства. Отмечается, что из здания были выведены 244 человека, в том числе 23 ребёнка. Сотрудники компетентных органов проводят проверку помещений санатория. Ранее портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС России передавал, что из двух развивающих центров, расположенных в многоэтажном доме в Краснодаре, эвакуировали 65 детей.