В Казани загорелся пассажирский автобус

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В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33. Отмечается, что водитель и пассажиры вовремя успели покинуть транспортное средство, никто не пострадал.
В Казани загорелся пассажирский автобус
  • РИА Новости

«В 14:57 мск поступило сообщение о возгорании автобуса 33-го маршрута по проспекту Ямашева, 54 в Казани. Порядка 40 пассажиров и водитель вышли, пострадавших нет», — передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану.

При этом уточняется, что в 15:07 открытое горение было ликвидировано сотрудниками экстренных служб.

Одной из причин произошедшего могла стать неисправность транспортных узлов и механизмов автобуса.

Ранее inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу отдела ГИБДД УМВД России по Казани передавал, что с начала 2019 года число дорожно-транспортных происшествий в городе из-за нарушений ПДД водителями общественного транспорта выросло на 47%.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе смертность от ДТП сократилась в два раза за пять лет.

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