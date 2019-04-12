В Казани загорелся пассажирский автобус

В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33. Отмечается, что водитель и пассажиры вовремя успели покинуть транспортное средство, никто не пострадал.

«В 14:57 мск поступило сообщение о возгорании автобуса 33-го маршрута по проспекту Ямашева, 54 в Казани. Порядка 40 пассажиров и водитель вышли, пострадавших нет», — передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану.

При этом уточняется, что в 15:07 открытое горение было ликвидировано сотрудниками экстренных служб.

Одной из причин произошедшего могла стать неисправность транспортных узлов и механизмов автобуса.

Ранее inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу отдела ГИБДД УМВД России по Казани передавал, что с начала 2019 года число дорожно-транспортных происшествий в городе из-за нарушений ПДД водителями общественного транспорта выросло на 47%.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе смертность от ДТП сократилась в два раза за пять лет.