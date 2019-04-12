В Перми суд заблокировал сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы

Ленинский районный суд Перми постановил заблокировать сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Как отмечается, в ходе проверки был выявлен сайт, на котором опубликована подробная инструкция, описывающая способ изготовления взрывного устройства с указанием материалов и процесса сборки.

После обнаружения ресурса прокурор потребовал признать указанную информацию запрещённой к распространению и необходимость блокировки.

«Решением Ленинского районного суда города Перми требования прокурора района удовлетворены», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что после вступления в законную силу данного решения доступ к сайту будет ограничен.