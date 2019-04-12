Названы регионы России с самой высокой смертностью

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты назвала российские регионы с самым высоким уровнем смертности в 2018 году.

«Самый высокий — в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Она отметила, что наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.

В январе Голикова заявила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек.

По её словам, в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях данные показатели стали наиболее высокими — семь человек на 1 тыс. жителей.

В марте сообщалось, что самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе.