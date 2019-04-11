В Петербурге обсудили проблему обманутых дольщиков

В Санкт-Петербурге обсудили проблему обманутых дольщиков, сообщает kp.ru. На Международном арктическом форуме, проходившем 9 и 10 апреля, врио губернатора Александр Беглов встретился с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым.

«По поручению президента занимаемся проблемными домами, где есть обманутые дольщики, и с 1 декабря 2018 года их число снизилось почти в два раза», — заявил Беглов.

По его словам, в настоящее время в реестре 658 обманутых дольщиков.

Он также отметил, что поставлена задача в течение 2019 года решить вопрос на 85%, а по оставшимся объектам — в течение 2020 года.

«Мы ознакомились с вашей программой решения проблемы обманутых дольщиков. Полностью вас поддерживаем», — сказал, со своей стороны, Якушев.

В марте сообщалось, что в Сочи прошла встреча обманутых дольщиков и собственников сносимого жилья с мэром города Анатолием Пахомовым.