В Петербурге обсудили проблему обманутых дольщиков
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- РИА Новости
«По поручению президента занимаемся проблемными домами, где есть обманутые дольщики, и с 1 декабря 2018 года их число снизилось почти в два раза», — заявил Беглов.
По его словам, в настоящее время в реестре 658 обманутых дольщиков.
Он также отметил, что поставлена задача в течение 2019 года решить вопрос на 85%, а по оставшимся объектам — в течение 2020 года.
«Мы ознакомились с вашей программой решения проблемы обманутых дольщиков. Полностью вас поддерживаем», — сказал, со своей стороны, Якушев.
В марте сообщалось, что в Сочи прошла встреча обманутых дольщиков и собственников сносимого жилья с мэром города Анатолием Пахомовым.