В Петербурге обсудили проблему обманутых дольщиков

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В Санкт-Петербурге обсудили проблему обманутых дольщиков, сообщает kp.ru. На Международном арктическом форуме, проходившем 9 и 10 апреля, врио губернатора Александр Беглов встретился с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым.
В Петербурге обсудили проблему обманутых дольщиков
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«По поручению президента занимаемся проблемными домами, где есть обманутые дольщики, и с 1 декабря 2018 года их число снизилось почти в два раза», — заявил Беглов.

По его словам, в настоящее время в реестре 658 обманутых дольщиков.

Он также отметил, что поставлена задача в течение 2019 года решить вопрос на 85%, а по оставшимся объектам — в течение 2020 года.

«Мы ознакомились с вашей программой решения проблемы обманутых дольщиков. Полностью вас поддерживаем», — сказал, со своей стороны, Якушев.

В марте сообщалось, что в Сочи прошла встреча обманутых дольщиков и собственников сносимого жилья с мэром города Анатолием Пахомовым.

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