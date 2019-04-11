Суд взыскал 5,5 млн рублей с браконьеров в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Суд постановил взыскать 5,5 млн рублей с браконьеров в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональную прокуратуру.
Суд взыскал 5,5 млн рублей с браконьеров в Хабаровском крае
  • РИА Новости

Летом 2018 года бывший полицейский и четверо его знакомых были осуждены за незаконный вылов рыб осетровых видов (всего они добыли более 300 экземпляров). Кроме того, фигуранты заготовили свыше 100 кг икры.

По закону браконьеры должны возместить причинённый ущерб.

«По требованию прокуратуры Комсомольский райсуд взыскал с мужчин 5,5 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить