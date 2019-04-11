Суд взыскал 5,5 млн рублей с браконьеров в Хабаровском крае

Суд постановил взыскать 5,5 млн рублей с браконьеров в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональную прокуратуру.

Летом 2018 года бывший полицейский и четверо его знакомых были осуждены за незаконный вылов рыб осетровых видов (всего они добыли более 300 экземпляров). Кроме того, фигуранты заготовили свыше 100 кг икры.

По закону браконьеры должны возместить причинённый ущерб.

«По требованию прокуратуры Комсомольский райсуд взыскал с мужчин 5,5 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.