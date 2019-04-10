Перевозки «Ласточки» по маршруту Нижний Новгород — Москва выросли на 8% в январе — марте
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- РИА Новости
Поезда «Стриж» за первые три месяца года перевезли 276 тыс. человек (+2%).
Курсирование составов «Сапсан» по маршруту Нижний Новгород — Санкт-Петербург было возобновлено 1 марта 2018 года. За январь — март 2019-го эти поезда перевезли около 121,3 тыс. человек.
Ранее НСН сообщала, что более 400 тыс. человек перевезено поездами «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург в январе 2019 года.