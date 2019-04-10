Перевозки «Ласточки» по маршруту Нижний Новгород — Москва выросли на 8% в январе — марте

Короткая ссылка
Скоростные поезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Нижний Новгород — Москва, перевезли 481 тыс. человек в январе — марте 2019 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на сайт Горьковской железной дороги.
Перевозки «Ласточки» по маршруту Нижний Новгород — Москва выросли на 8% в январе — марте
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Поезда «Стриж» за первые три месяца года перевезли 276 тыс. человек (+2%).

Курсирование составов «Сапсан» по маршруту Нижний Новгород — Санкт-Петербург было возобновлено 1 марта 2018 года. За январь — март 2019-го эти поезда перевезли около 121,3 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что более 400 тыс. человек перевезено поездами «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург в январе 2019 года

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить