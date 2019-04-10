Перевозки «Ласточки» по маршруту Нижний Новгород — Москва выросли на 8% в январе — марте

Скоростные поезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Нижний Новгород — Москва, перевезли 481 тыс. человек в январе — марте 2019 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на сайт Горьковской железной дороги.

Поезда «Стриж» за первые три месяца года перевезли 276 тыс. человек (+2%).

Курсирование составов «Сапсан» по маршруту Нижний Новгород — Санкт-Петербург было возобновлено 1 марта 2018 года. За январь — март 2019-го эти поезда перевезли около 121,3 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что более 400 тыс. человек перевезено поездами «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург в январе 2019 года.