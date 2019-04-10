В Свердловской области расследуют смерть подростка на территории школы

Короткая ссылка
Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила расследует смерть подростка на территории школы, сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-секретаря СУ СК России по Свердловской области Александра Шульгу.
В Свердловской области расследуют смерть подростка на территории школы
  • © Управление взаимодействия со СМИ СК РФ

По имеющимся данным, инцидент произошёл в посёлке Северный.

Обстоятельства смерти 17-летнего школьника следователи не раскрывают.

В ноябре «Газета.Ru» сообщала, что в Ростовской области завели дело после смерти студента в аудитории вуза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить