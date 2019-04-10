В Свердловской области расследуют смерть подростка на территории школы
Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила расследует смерть подростка на территории школы, сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-секретаря СУ СК России по Свердловской области Александра Шульгу.
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По имеющимся данным, инцидент произошёл в посёлке Северный.
Обстоятельства смерти 17-летнего школьника следователи не раскрывают.
В ноябре «Газета.Ru» сообщала, что в Ростовской области завели дело после смерти студента в аудитории вуза.
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