В Симферополе задержали подозреваемую в мошенничестве с квартирами

В Симферополе задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с квартирами. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В правоохранительные органы поступили две похожие жалобы о том, что, арендовав квартиру на продолжительный срок и заплатив предоплату предполагаемой хозяйке, заявители оказывались обманутыми. В результате мошеннических действий им причинён материальный ущерб в размере 30 тыс. и 40 тыс. рублей.

Задержанная — ранее не судимая жительница Краснодарского края. Она дала признательные показания. Против неё завели уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.