В Симферополе задержали подозреваемую в мошенничестве с квартирами
- РИА Новости
В правоохранительные органы поступили две похожие жалобы о том, что, арендовав квартиру на продолжительный срок и заплатив предоплату предполагаемой хозяйке, заявители оказывались обманутыми. В результате мошеннических действий им причинён материальный ущерб в размере 30 тыс. и 40 тыс. рублей.
Задержанная — ранее не судимая жительница Краснодарского края. Она дала признательные показания. Против неё завели уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.