В Симферополе задержали подозреваемую в мошенничестве с квартирами

Короткая ссылка
В Симферополе задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с квартирами. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В Симферополе задержали подозреваемую в мошенничестве с квартирами
  • РИА Новости

В правоохранительные органы поступили две похожие жалобы о том, что, арендовав квартиру на продолжительный срок и заплатив предоплату предполагаемой хозяйке, заявители оказывались обманутыми. В результате мошеннических действий им причинён материальный ущерб в размере 30 тыс. и 40 тыс. рублей.

Задержанная — ранее не судимая жительница Краснодарского края. Она дала признательные показания. Против неё завели уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить