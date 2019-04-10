Перевозки в Крым по «единому» билету возобновят 30 апреля

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Единая транспортная дирекция намерена возобновить 30 апреля перевозки по «единому» билету в Крым и обратно через Анапу. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЕТД.
Перевозки в Крым по «единому» билету возобновят 30 апреля
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Доехать можно будет до семи городов — Керчи, Симферополя, Севастополя, Феодосии, Судака, Евпатории и Ялты.

Перевозки по системе Fly&Bus, предусматривающие пересадку в аэропортах Симферополя и Анапы, стартовали в курортный сезон 2018 года. «Единым» билетом с использованием авиатранспорта воспользовались почти 70 тыс. человек, передаёт РИА Новости Крым.

Ранее сообщалось, что рейсы «Кометы» в Крыму планируют возобновить в мае.

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