Перевозки в Крым по «единому» билету возобновят 30 апреля
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- РИА Новости
Доехать можно будет до семи городов — Керчи, Симферополя, Севастополя, Феодосии, Судака, Евпатории и Ялты.
Перевозки по системе Fly&Bus, предусматривающие пересадку в аэропортах Симферополя и Анапы, стартовали в курортный сезон 2018 года. «Единым» билетом с использованием авиатранспорта воспользовались почти 70 тыс. человек, передаёт РИА Новости Крым.
Ранее сообщалось, что рейсы «Кометы» в Крыму планируют возобновить в мае.