СК назвал число погибших при пожарах в России за год

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В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
СК назвал число погибших при пожарах в России за год
  • РИА Новости

«В 2018 году в территориальные следственные органы Следственного комитета России поступило 6286 сообщений о причинении смерти людям в результате пожаров. При этом погибли 7296 человек», — сообщили в ведомстве, отметив, что в числе погибших 458 несовершеннолетних.

Отмечается, что наибольшее число пожаров с человеческими жертвами произошло в Московской области (219 погибших в результате 205 пожаров), в Свердловской области (202 пожара с 245 погибшими), а также в Пермском крае, где в результате 199 пожаров погибли 238 человек.

«По всем фактам проводились доследственные проверки. По 5468 сообщениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по 496 возбуждены уголовные дела по ст. 109, 216, 219 УК России», — заявили в СК.

В январе URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.

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