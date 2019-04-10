В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

«Первый такой салют москвичи и гости столицы увидят... 10 апреля в ознаменование 75-й годовщины освобождения от врага города-героя Одессы», — сообщает газета.

Отмечается, что всего в этом году будет произведено 11 салютов, в 2020 году — шесть.

Салюты будут запускать с 10 апреля 2019 года по 9 мая 2020 года в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Бреста, Риги, Таллина, Вильнюса, Каунаса, Кишинёва, Бухареста, Белграда, Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.

Уточняется, что график салютов составлен в соответствии с датами освобождения городов от фашистских захватчиков.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе одобрили выпуск памятной медали к 75-летию освобождения города.