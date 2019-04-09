В Подмосковье заявили о снижении числа ДТП на федеральных трассах на 13%

По итогам первого квартала 2019 года на дорожной сети федерального казённого учреждения «Центравтомагистраль» зафиксировано снижение количества ДТП на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника ФКУ Романа Новикова.

Число погибших сократилось на 30%, пострадавших — на 14%.

«Сокращение смертности на дорогах более чем в три раза — до четырёх погибших к 2024 году — наша общая задача», — заявил Новиков на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в Подмосковье.

По его словам, благодаря совместным обследованиям участков трасс и постоянному обмену опытом можно сформировать максимально эффективные программы и выработать новые, в том числе нестандартные, решения для обеспечения безопасности на всей сети дорог региона.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе смертность от ДТП сократилась в два раза за пять лет.