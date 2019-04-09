Бывшему главному архитектору Ростовской области продлили домашний арест

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Бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому продлили домашний арест до 10 мая, сообщает rostovgazeta.ru.
Бывшему главному архитектору Ростовской области продлили домашний арест
  • РИА Новости

Об этом заявила адвокат Фатима Какалия.

«Домашний арест продлён до 10 мая. Окончательное обвинение Полянскому предъявят через неделю. Конечно, состояние здоровья обвиняемого при назначении наказания учитывается судом, но как это будет в данном конкретном случае, я вам сказать не могу», — сказала она.

Во время одного из заседаний выяснилось, что Полянский состоит на учёте в онкодиспансере, ему назначили лечение ещё в СИЗО. Посещать больницу в настоящее время архитектор не имеет права, рекомендации медиков выполняются на дому.

Ранее СК России по Ростовской области возбудил уголовные дела в отношении трёх главных архитекторов по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве многоквартирных домов.

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