Суд вынес приговор обвиняемым в педофилии экс-депутатам астраханской думы
- ©Gettyimages.ru
Как передаёт kp.ru, 54-летний бывший министр окружающей среды Астраханской области Виталий Курсков приговорён к 24 годам колонии строгого режима. Его сообщник — 56-летний бывший депутат Астраханской областной думы Игорь Поплевко — получил 16 лет строгого режима.
Отмечается, что с 2016 по 2018 год полицейские насчитали 78 эпизодов преступлений против несовершеннолетних.
По уголовному делу проходят десять потерпевших — дети в возрасте от 8 до 17 лет.
Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд признал бывших депутатов виновными по шести статьям уголовного кодекса.
В прошлом году Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает пожизненное наказание для педофилов.