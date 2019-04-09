Суд вынес приговор обвиняемым в педофилии экс-депутатам астраханской думы

Ленинский суд Астрахани приговорил двух бывших депутатов астраханской думы к 24 и 16 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как передаёт kp.ru, 54-летний бывший министр окружающей среды Астраханской области Виталий Курсков приговорён к 24 годам колонии строгого режима. Его сообщник — 56-летний бывший депутат Астраханской областной думы Игорь Поплевко — получил 16 лет строгого режима.

Отмечается, что с 2016 по 2018 год полицейские насчитали 78 эпизодов преступлений против несовершеннолетних.

По уголовному делу проходят десять потерпевших — дети в возрасте от 8 до 17 лет.

Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд признал бывших депутатов виновными по шести статьям уголовного кодекса.

В прошлом году Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает пожизненное наказание для педофилов.