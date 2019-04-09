Более 30 самолётов и вертолётов ЧФ подняты по учебной тревоге

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Более 30 самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота подняты по учебной тревоге, сообщает ТАСС. В учениях были задействованы в том числе самолёты-разведчики Су-24МР и фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30СМ, самолёты-амфибии Бе-12 и транспортные Ан-26, вертолёты Ми-8 и Ка-27.
Более 30 самолётов и вертолётов ЧФ подняты по учебной тревоге
  • © РИА Новости

«Подразделения морской авиации Черноморского флота подняты по учебной тревоге в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что экипажи самолётов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы. Также лётчики провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях с выполнением фигур высшего пилотажа.

Ранее сообщалось, что зенитно-ракетный полк Черноморского флота России приступил к выполнению задач в рамках полевого выхода в районы интенсивных полётов морской авиации ЧФ. Как информировал «Новый Севастополь», главная цель боевой подготовки — отработка слаженности расчётов и батарей полка в ходе организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков. 

В рамках ежедневных тренировок были задействованы самолёты Су-24М, Ан-26, Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ. В полевом выходе участвовали около 300 военнослужащих.

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