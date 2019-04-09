В специальном лётном отряде «Россия» выявлены нарушения

В ходе проверки, проведённой Генпрокуратурой, были выявлены нарушения безопасности полётов в специальном лётном отряде «Россия».

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

«Вскрыты факты подготовки пилотов на не допущенных уполномоченным органом тренажёрах, выполнения полётов при отсутствии необходимого оборудования и без проведения требуемых работ на воздушных судах, нарушения при подтверждении лётной годности и продлении срока службы самолётов», — отмечается в документе.

В конце января сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому авиакомпании могут освободить от получения лицензии Росавиации для выполнения воздушных перевозок при наличии сертификата эксплуатанта.