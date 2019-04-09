Во Владивостоке водитель сбил двух человек на автобусной остановке

Пьяный водитель врезался в автобусную остановку во Владивостоке и сбил двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Пострадавшие – жительницы Владивостока в возрасте 42 и 52 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — указывается в сообщении.

По уточнённой информации, водитель задержан. В отношении мужчины составлены административные протоколы по статье 12.33 КоАП России (повреждение дорожных сооружений), ч. 3 статьи 12.8 КоАП России (управление в состоянии опьянения и без водительских прав) и статье 20.25 КоАП России (уклонение от административной ответствености).

По факту ДТП проводится проверка.

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