В России в 2018 году снизилось число разводов

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В России в 2018 году число разводов по сравнению с 2017-м снизилось на 3,7%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами РАНХиГС.

«По данным 2018 года, число зарегистрированных браков снизилось на 12% (923 тыс), а число зарегистрированных разводов — на 3,7% (589 тыс)», — указывается в исследовании.

Как сообщает РИА Новости, общий коэффициент брачности составил 6,3%, данная цифра ниже показателя 2017 года на 11,3%.

Ранее сообщалось, что в России за пять лет стали реже заключать браки. По данным Минюста, в 2018 году было заключено 967 056 браков, что на 21% меньше показателя 2013 года (1 226 353).

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