Росгвардия ответила на обращение бывших сотрудников ОМОН к властям

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Руководство Росгвардии знает о ситуации, с которой обратились бывшие сотрудники ОМОН к руководству страны, и делает всё возможное для её решения. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья.

«При увольнении сотрудник и члены его семьи обязаны освободить имеющуюся площадь для размещения семьи действующего сотрудника», — цитирует Грибакина РИА Новости.

Представитель ведомства отметил, что данные условия закреплены в договоре социального найма помещения.

По словам Грибакина, сотрудникам рекомендовали собрать пакет документов для для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Отмечается, что трое человек были приняты на учёт для получения соцвыплаты.

Он добавил, что службы и подразделения Росгвардии готовы к обсуждению и поиску совместных решений в рамках действующего законодательства.

1 апреля на 2% были проиндексированы пенсии. Повышение затронуло почти 4 млн граждан, в том числе военнослужащих, проходивших службу по призыву, членов их семей и участников Великой Отечественной войны. 

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