Житель Калининграда нашёл бутылку начала XX века с отравленными конфетами

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Житель Калининграда Сергей Попов на одной из стройплощадок города нашёл бутылку начала XX века, внутри которой находилось больше 20 конфет с, как предполагается, ядом.
Житель Калининграда нашёл бутылку начала XX века с отравленными конфетами
  • © сергей попов

«Я занимаюсь поиском и коллекционированием с 14 лет. И у меня в коллекции есть 25 бутылочек с ядом от 30 миллилитров до литра. Но с бумажными свёртками в первый раз столкнулся», — рассказал он в беседе с РИА Новости

Ранее сообщалось, что в коллекции Музея янтаря в Калининграде учёные из Сибирского отделения РАН обнаружили неизвестных науке насекомых.

Также портал «Юга.ру» передавал, что при строительстве железной дороги в Краснодарском крае была обнаружена редкая золотая монета.

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