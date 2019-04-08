Житель Калининграда нашёл бутылку начала XX века с отравленными конфетами

Житель Калининграда Сергей Попов на одной из стройплощадок города нашёл бутылку начала XX века, внутри которой находилось больше 20 конфет с, как предполагается, ядом.

«Я занимаюсь поиском и коллекционированием с 14 лет. И у меня в коллекции есть 25 бутылочек с ядом от 30 миллилитров до литра. Но с бумажными свёртками в первый раз столкнулся», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в коллекции Музея янтаря в Калининграде учёные из Сибирского отделения РАН обнаружили неизвестных науке насекомых.

Также портал «Юга.ру» передавал, что при строительстве железной дороги в Краснодарском крае была обнаружена редкая золотая монета.