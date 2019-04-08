В Омске открылся Центр спортивного тестирования для детей
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Об этом сообщает Gorod55.
«В первую очередь центр тестирования позволяет определить способности у ребёнка заниматься теми или иными видами спорта. Упрощается ситуация для родителей, для тренерского состава — они сразу видят возможности ребёнка, его перспективы», — сказал губернатор Омской области Александр Бурков.
Он отметил, что центр тестирования поможет сделать прорыв в профессиональном спорте.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье завершилось строительство Академии хоккея имени Владимира Петрова.