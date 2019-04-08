В Омске открылся Центр спортивного тестирования для детей

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В Омске начал работу Центр спортивного тестирования, в котором дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут бесплатно пройти проверку своих спортивных способностей.
В Омске открылся Центр спортивного тестирования для детей
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает Gorod55.

«В первую очередь центр тестирования позволяет определить способности у ребёнка заниматься теми или иными видами спорта. Упрощается ситуация для родителей, для тренерского состава — они сразу видят возможности ребёнка, его перспективы», — сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Он отметил, что центр тестирования поможет сделать прорыв в профессиональном спорте.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье завершилось строительство Академии хоккея имени Владимира Петрова.

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