В Омской области более 24 тысяч человек получат выплаты к годовщине победы в Великой Отечественной войне

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Губернатор Омской области Александр Бурков издал распоряжение, согласно которому к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне соцподдержку получат 24,3 тыс. человек.
В Омской области более 24 тысяч человек получат выплаты к годовщине победы в Великой Отечественной войне
  • РИА Новости

Как пишет Gorod55.ru, выплаты получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших и умерших участников войны, труженики тыла, сироты войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей.

В конце декабря 2018 года стало известно, что участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей ко Дню Победы в 2019-м.

Как сообщало URA.RU, в Екатеринбурге в марте состоялась первая репетиция парада Победы.

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