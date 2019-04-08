Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск

Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда.

Отмечается, что приговор Исламову будет оглашён 9 апреля.

«Оглашение приговора в отношении Исламова 1972 года рождения, проживающего в Чечне, состоится 9 апреля в 14:00 мск», — сказала собеседница.

По данным агентства, так как Исламов признал свою вину, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Согласно обвинительному заключению, Исламов вступил в банду Басаева в июне 1995 года и в том же месяце принял участие в нападении на Будённовск. Данное террористическое формирование он покинул в июле 2006 года, а в июле 2017 года был задержан правоохранительными органами.

Ранее Верховный суд Чечни вынес приговор Руслану Батаеву, который в составе банды Шамиля Басаева в 1999 году участвовал в нападении на военных в станице Червлённой Шелковского района республики. Его приговорили к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима.