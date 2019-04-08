В Волгоградской области мужчина открыл стрельбу рядом с кафе

Короткая ссылка
Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в ходе конфликта возле одного из кафе города Волжского в Волгоградской области. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.
В Волгоградской области мужчина открыл стрельбу рядом с кафе
  • РИА Новости

«Полицейские установили, что между двумя группами молодых людей возникла ссора, и один из мужчин несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента», — говорится в сообщении МВД.

Стрелявшим оказался 27-летний волжанин, который ранее уже был судим за причинение вреда здоровью.

«У подозреваемого изъят травматический пистолет, принадлежащий ему на законном основании», — подчеркнули там.

В конце февраля URA.RU сообщало, что полиция в Екатеринбурге проводит проверку информации, что в одном из торговых центров города произошла драка между посетителями и охранниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить