В Волгоградской области мужчина открыл стрельбу рядом с кафе

Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в ходе конфликта возле одного из кафе города Волжского в Волгоградской области. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

«Полицейские установили, что между двумя группами молодых людей возникла ссора, и один из мужчин несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента», — говорится в сообщении МВД.

Стрелявшим оказался 27-летний волжанин, который ранее уже был судим за причинение вреда здоровью.

«У подозреваемого изъят травматический пистолет, принадлежащий ему на законном основании», — подчеркнули там.

В конце февраля URA.RU сообщало, что полиция в Екатеринбурге проводит проверку информации, что в одном из торговых центров города произошла драка между посетителями и охранниками.