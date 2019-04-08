Познер рассказал, как объединить всех жителей России

У России пока отсутствует национальная идея, но всех граждан могла бы объединить правда, считает телеведущий Владимир Познер.

«Убеждён, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — приводятся его слова в блоге Познера.

По мнению журналиста, «очень плохо», когда у людей убеждение, что «всё равно ничего не будет, что бы я ни делал».

Он отметил, что общей национальной идеи нет, например, во Франции или Англии, в Америке, подчеркнул Познер, она «в какой-то степени есть», но в настоящее время «гораздо менее сильна, чем она была когда-то».

При этом он уточнил, что стран с большой историей, «история которых исчисляется тысячелетиями» — это несколько другое.

В марте 2018 года телеведущая Ксения Собчак заявляла, что национальной идеей России должно стать стремление к европейским ценностям.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов называл такой идеей сильную экономику и высокий уровень жизни.

В феврале 2016 года президент России Владимир Путин подчёркивал, что национальная идея заключается в патриотизме, и никакой другой идеи придумывать не надо.

При этом он отмечал, что эта идея не идеологизирована и не связана с деятельностью какой-то партии.