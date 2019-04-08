Дальность ракеты «Брамос» планируют увеличить до 500 километров

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Дальность крылатой ракеты «Брамос» планируется увеличить до 500 километров, в настоящее время этот показатель превышает 400 км. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на содиректора компании «Брамос» Александра Максичева.

«К гиперзвуку мы придём через увеличение дальности, 400 километров мы уже подтвердили, для того чтобы увеличить дальность до 500, нужно увеличивать скорость», — сообщил он.

По его словам, в настоящее время скорость ракеты составляет 2,8 маха. С помощью модернизации планируется достигнуть скорости гиперзвука — более 4,5 маха. 

В марте 2017 года в Индии прошли испытания версии российско-индийской ракеты «Брамос» дальностью более 400 км.

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