Дальность ракеты «Брамос» планируют увеличить до 500 километров
«К гиперзвуку мы придём через увеличение дальности, 400 километров мы уже подтвердили, для того чтобы увеличить дальность до 500, нужно увеличивать скорость», — сообщил он.
По его словам, в настоящее время скорость ракеты составляет 2,8 маха. С помощью модернизации планируется достигнуть скорости гиперзвука — более 4,5 маха.
В марте 2017 года в Индии прошли испытания версии российско-индийской ракеты «Брамос» дальностью более 400 км.