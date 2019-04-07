Двух задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Двух британцев, задержанных ранее в Москве, отпустили из отделения полиции под подписку о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

«Двух граждан Великобритании задержали в связи с незаконным оборотом наркотиков. Они содержались в УМВД по району «Басманный» менее трёх часов. Отпущены под подписку о невыезде вчера. Они не могут покидать территорию России и обязаны явиться по первому требованию для дачи показаний», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в посольстве Великобритании в России проверяют информацию о возможном задержании двух британцев в Москве.