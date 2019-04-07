В Москве два человека погибли в результате пожара в доме
В спасательном ведомстве сообщили, что в 01:53 7 апреля в МЧС поступила информация о пожаре в одной из квартир на третьем этаже дома, расположенного в Кропоткинском переулке. Площадь возгорания составила около 25 кв. м.
Прибывшие пожарные ликвидировали пожар в 02:15.
«В ходе проведения работ по ликвидации загорания пожарные спасли 4 человек с вышележащих этажей. К сожалению, в результате пожара 2 человека погибли», — информирует МЧС.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на севере Москвы произошёл пожар на территории складского комплекса.