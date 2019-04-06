СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.

Как отмечается, дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

По данным ведомства, тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером в субботу, 6 апреля, в номере гостиницы на улице Митинская.

Там же находился и молодой человек, который, по предварительным данным, пытался покончить жизнь самоубийством. Он госпитализирован. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали директора ресторана по подозрению в убийстве клиента.

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