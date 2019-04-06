Прах Алексеевой захоронили в Вашингтоне
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- РИА Новости
Сообщается, что чин погребения совершил настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей протоиерей Виктор (Потапов).
На церемонии присутствовали около 30 человек — родные и близкие правозащитницы.
На этом кладбище покоятся мать Алексеевой, второй супруг и сын, информирует агентство.
Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни. Церемония прощания прошла в Центральном доме журналиста в Москве, на ней присутствовал президент России Владимир Путин.