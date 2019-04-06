ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он рассказал, что на воздушно-огневой конференции было проведено 54 боевых и теоретических занятия.

«В частности, комплекс «Панцирь-СМ» — последний вариант ЗРПК «Панцирь» — показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер», — цитирует Грехова РИА Новости.

По его словам, также был испытан комплекс, способный посадить беспилотник.

Ранее сообщалось, что серийное производство ЗРПК «Панцирь-СМ» начнётся в 2019 году.

Отличительной особенностью комплекса является многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решёткой.