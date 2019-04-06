ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
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В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он рассказал, что на воздушно-огневой конференции было проведено 54 боевых и теоретических занятия.
«В частности, комплекс «Панцирь-СМ» — последний вариант ЗРПК «Панцирь» — показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер», — цитирует Грехова РИА Новости.
По его словам, также был испытан комплекс, способный посадить беспилотник.
Ранее сообщалось, что серийное производство ЗРПК «Панцирь-СМ» начнётся в 2019 году.
Отличительной особенностью комплекса является многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решёткой.