ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

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Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
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В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он рассказал, что на воздушно-огневой конференции было проведено 54 боевых и теоретических занятия.

«В частности, комплекс «Панцирь-СМ» — последний вариант ЗРПК «Панцирь» — показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер», — цитирует Грехова РИА Новости.

По его словам, также был испытан комплекс, способный посадить беспилотник.

Ранее сообщалось, что серийное производство ЗРПК «Панцирь-СМ» начнётся в 2019 году.

Отличительной особенностью комплекса является многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решёткой.

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