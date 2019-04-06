Источник сообщил об эвакуации пассажиров самолёта в Домодедове

Пассажиры рейса Москва — Токио, который должен был вылететь из аэропорта Домодедово, были эвакуированы из-за сообщения о бомбе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.

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РИА Новости

«Рейс Москва — Токио эвакуирован из-за анонимного сообщения о бомбе», — заявил источник. По его словам, «угроза поступила со стороны украинских радикалов». В пресс-службе аэропорта отметили, что «при анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности». «Этот случай не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — сообщили в пресс-службе. В марте сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали здание аэропорта Якутска после полученного сообщения о минировании объекта.