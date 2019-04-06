Источник сообщил об эвакуации пассажиров самолёта в Домодедове

Короткая ссылка
Пассажиры рейса Москва — Токио, который должен был вылететь из аэропорта Домодедово, были эвакуированы из-за сообщения о бомбе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.
Источник сообщил об эвакуации пассажиров самолёта в Домодедове
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Рейс Москва — Токио эвакуирован из-за анонимного сообщения о бомбе», — заявил источник.

По его словам, «угроза поступила со стороны украинских радикалов».

В пресс-службе аэропорта отметили, что «при анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности».

«Этот случай не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — сообщили в пресс-службе.

В марте сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали здание аэропорта Якутска после полученного сообщения о минировании объекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить