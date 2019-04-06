Источник сообщил об эвакуации пассажиров самолёта в Домодедове
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- РИА Новости
«Рейс Москва — Токио эвакуирован из-за анонимного сообщения о бомбе», — заявил источник.
По его словам, «угроза поступила со стороны украинских радикалов».
В пресс-службе аэропорта отметили, что «при анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности».
«Этот случай не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — сообщили в пресс-службе.
В марте сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали здание аэропорта Якутска после полученного сообщения о минировании объекта.